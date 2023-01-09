Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki 25 ana arter ve 65 ara arterde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Özalp, Saray, Başkale, Bahçesaray ilçelerinde de kapanan mahalle ve mezra yollarını açmaya çalışıyor.

Ekipler, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca, Köşebaşı, Beşçatak, Gövelek, Arıtoprak mahalleleri ile bağlı mezra yollarını temizledi.

Karla mücadele görevlilerine teşekkür eden Ortanca Mahallesi Muhtarı Mehmet Nuri Yönten, "Bu yıl ilk kez bu kadar yoğun kar yağdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede yolumuzu açtı. Hiçbir sıkıntımız yok. Acil durumlarda ekipler anında müdahale ediyor. Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.