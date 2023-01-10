Van ve Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

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VAN (AA) - Van ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 36 yerleşim biriminin yolu açıldı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün olumsuz hava koşulları sonucu ulaşım sağlanamayan 56 yerleşim biriminden 32'sinin yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Onlarca iş makinesiyle eş zamanlı sürdürülen çalışmalarda ekipler, 24 yerleşim yerine daha ulaşımın sağlanması için çaba gösteriyor.

Şehir merkezinde de cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Kar ve tipi dolayısıyla kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından geçişe açıldı.

Özalp ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu, park halindeki bazı araçlar dondu.

Belediye ekipleri, buzlanan yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta dün etkili olan kar yağışının ardından kapanan 4 köy yolunu açtıklarını söyledi.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için her zaman hazır beklediklerini belirtti.

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