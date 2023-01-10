Van Valisi Balcı, gazetecilerle bir araya geldi

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentteki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda konuşan Vali Balcı, gazetecilerin yaptığı çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Gazetecilerin büyük zorluklarla mesleklerini icra ettiğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Basını önemsiyorum, onları desteklemekten de büyük mutluluk duyuyorum. Basın mensuplarının yaptığı işler çok önemlidir. Çünkü bütün zorluklara rağmen görevlerini canla başla yapmaya çalışıyorlar. Şehrin uyumu ve düzeni için birlikte çalışmak çok önemlidir. Çalışan gazeteci arkadaşlarımız, gören gözümüz, duyan kulağımız, elimiz, ayağımız oluyor. Kamuoyunun aydınlatılması adına işler yapıyoruz ve layıkıyla da yerine getiriyoruz. İşlerin denetlenmesi konusunda basının önemli bir yeri var. Basın, demokrasimizin olmazsa olmazlarındandır. Aynı zamanda bir şehrin gelişmesinde rol oynayan basın mensupları, bulundukları kenti gelecek kuşaklara hazırlayan ekiplerin bir parçasıdır."

Balcı, konuşmasının devamında kentte tamamladıkları ve hayata geçirecekleri hizmet ve projelerden söz etti.

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