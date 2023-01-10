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Van, Hakkari ve Bitlis'te ceza infaz kurumları için kitap bağışı kampanyası düzenlendi

AA

Van, Hakkari ve Bitlis'te ceza infaz kurumları için kitap bağışı kampanyası düzenlendi

VAN (AA) - Van, Hakkari ve Bitlis'te ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Van'da cezaevi kütüphanelerini geliştirmek ve hükümlülerin rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile adliye personeli Van Adliyesinde kurulan standa kitap desteğinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı yaptığı konuşmada, Ceza İnfaz Kurumlarında çağdaş infaz rejimi ile birlikte iyileştirme odaklı kütüphaneler kurulduğunu söyledi.

Cezaevi kütüphanelerinin zenginleştirilmesinin hükümlülerin okumaya teşvik edilmeleri, rehabilitasyon süreçlerine önemli katkı yapacağını dile getiren Yağcı, şöyle konuştu:

"Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerini bu açıdan hükümlü-tutukluyu yeniden topluma hazırlama yolculuğunda çok önemli ve etkili bir vasıta olduğunu görmekteyiz. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasıdırlar. 'Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır' sözü ise kütüphanelerin toplum nazarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerinde infazın temel amacı doğrultusunda kurum kütüphanelerinde farklı kategorilerde yayınlar bulunmaktadır. 31 Mayıs 2021'de 'Bir Kitap, Bir Umut' sloganıyla ülke çapında başlatılan kitap bağış kampanyasında 256 bin 376 kitap kurum kütüphanelerine kazandırılarak yayın niceliği ve niteliği arttırılmıştır. Bu kapsamda aynı amaç doğrultusunda bugün açılışı yapılacak olan etkinlik bu yıl "kitap İyileştirir" sloganıyla ülke çapında eş zamanlı olarak başlatılmıştır."

Kampanyanın asıl amacının yayın sayısı bakımından yetersiz olan ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin kitap sayısının zenginleştirilmesi ve kütüphanelerdeki yayınların nicelik ve niteliklerinin artırılması olduğunu aktaran Yağcı, "Kampanya süreci boyunca kişi ve kurumlar tarafından bağışlanan tüm kitaplar, ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların çağdaş infaz rejimi doğrultusunda iyileştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kayıt altına alınacaktır. Bu amaç doğrultusunda; kütüphanelerimizin yeterli kapasiteye ulaşması için kitap bağışları konusunda tüm kişi ve kurumların desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

- Hakkari

Hakkari Belediyesi önünde kurulan standın açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kitap bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Kampanyanın hayırlı olmasını dileyen Akbıyık, kentte birinci meselelerinin eğitim olduğunu, bu kapsamda da çalışma ve projelerin devam ettiğini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy da kampanyaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, kampanyanın 15 Ocak'a kadar devam edeceğini aktardı.

Hakkari Barosu Başkan Yardımcı Av. Rıdvan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Engin Çallı da kitap desteğinde bulundu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri ve Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

- Bitlis

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı da "Kitap İyileştirir" sloganıyla Tatvan ilçesindeki Yaşam Alışveriş Merkezi'nde (AVM) kitap bağış kampanyası düzenledi.

Kampanyanın açılışında konuşan Vali Oktay Çağatay, ilçede düzenlenen kitap fuarının bu güzel etkinlikle taçlandığını söyledi.

"Bitlis'i fiziken geliştiriyoruz, güzelleştiriyoruz, turizme açıyoruz ve huzur şehri yapıyoruz." diyen Çağatay, "Bu çalışmalarımızı bazı kurumlarımız da bu tür etkinliklerle renklendiriyor. Kitap fuarı ile kitap bağış kampanyasında emeği olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca da kitap okumanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Okumak, farklı hayatlardan, acılardan, hatalardan, fikir ve düşüncelerden haberdar olmaktır. Bu sayede cezaevinden çıkan bir mahkum kısa sürede topluma entegre olacak ve bir daha suç işleyip buralara gelmeyecektir. Islah dediğimiz bu kutsal amacın gerçekleşmesinin en iyi yollarından biri de onların okumalarıdır. Bize düşen sorumluluk ise onların okumasına vesile olmamızdır. Bu bağlamda il genelindeki cezaevlerimizde hükümlü ve tutuklularımızın kitap okuma alışkınlığı kazanmalarında, kitap sayısı ve çeşitliliğinin artmasında bu kampanyanın rolü çok önemlidir. Her kitap yeni bir umut, her kitap yeni bir hayattır."

Vali Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin 100'er kitap bağıştf bulunduğu kampanyaya, diğer katılımcılar da destek sundu.

Açılışa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, kurum amirleri, hakimler ve savcılar ile davetliler katıldı.

Ahlat ilçesinde de T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce, "Kitap İyileştirir" sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

İlçedeki alışveriş merkezinde düzenlenen kampanyanın açılışında konuşan Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mustafa Söğüt, hangi sebeple olursa olsun cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların canı, malı, güvenliği, onuru, eğitim ve sağlık haklarının devlete emanet olduğunu belirtti.

Söğüt, "Tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımla sürdürüyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu bağlamda kitabın en iyi dost, en iyi arkadaş olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurularak çok anlamlı bir kampanyaya bugün başlıyoruz." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da kampanyanın doğru adreste ve tam zamanında yapıldığını belirterek, "Bu konuda tüm yetkilileri ve katkı sunan ekibi yürekten kutluyoruz. Bizim de bu kampanyada yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurum amirleri ve katılımcıların kitap bağışında bulunduğu kampanyanın açılışına, Ahlat cumhuriyet savcıları Muhammet Talha Yılmaz ve Mehmet Can Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, cezaevi yetkilileri ile bazı kurum amirleri katıldı.

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