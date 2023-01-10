Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-10 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 39 olaya müdahale eden ekipler, 5 bin 520 paket bandrolsüz sigara, 21 kaçak cep telefonu, 3 av tüfeği, 165 fişek ve 531 tıbbi ilaç ele geçirdi.

Ekipler, operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı.



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