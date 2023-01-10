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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

AA

Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-10 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 39 olaya müdahale eden ekipler, 5 bin 520 paket bandrolsüz sigara, 21 kaçak cep telefonu, 3 av tüfeği, 165 fişek ve 531 tıbbi ilaç ele geçirdi.

Ekipler, operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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