Çatak Kaymakamı Sakarya ve Belediye Başkanı Şeylan yatırımları inceledi

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VAN (AA) - Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Rafting eğitim merkezi, spor salonu ve gençlik merkezi binalarında incelemelerde bulunan Sakarya, çalışmalar hakkında bilgi aldı, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.

Sakarya, Çatak'ı kalkındırmak için Belediye Başkanı Şeylan ile sürekli istişare yaptıklarını belirterek, "Belediye ve tüm kurumlarımızla büyük bir uyum içinde canla başla çalışıyoruz. Bugün gençlerimizin yararlanacağı gençlik merkezi, spor salonu ile ilçenin turizmde kalkınmasında önemli rol alacak rafting eğitim merkezi inşaatını inceledik. Yatırımları ilçemize kazandıranlardan Allah razı olsun." dedi.

Başkan Şeylan ise çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Doğa harikası Çatak'ı hak ettiği yere getirmek için çalışmaların devam ettiğini bildiren Şeylan, "Bölgemizi, ilimizi ve özellikle de ilçemizi turizmde şaha kaldıracak rafting eğitim merkezi inşaatı tamamlanmak üzere. Konaklamasıyla, tesisiyle ve alanıyla birkaç ay sonra rafting parkurumuz dünyaca bilinen bir parkur olacak. Gençlik ve Spor Bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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