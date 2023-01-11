Van'da JASAT ekipleri 214 olayı aydınlattı

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince 2022'de yürütülen çalışmalar 214 olay aydınlatıldı, 154 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, geçen yıl 77 hırsızlık, 64 düzensiz göçmen, 11 dolandırıcılık, 6 kasten öldürme, 30 resmi belgede sahtecilik olmak üzere 214 olayı aydınlattı.

Bu olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 232 şüpheliden 154'ü tutuklandı, 78'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





















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