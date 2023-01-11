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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Ticaret Borsası Başkanı Süer, gazetecilerle bir araya geldi

AA

Van Ticaret Borsası Başkanı Süer, gazetecilerle bir araya geldi

VAN (AA) - Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

VANTB'de düzenlenen programda konuşan Süer, halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazetecilerin özverisinin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerin gününü kutlayan Süer, kurumlarının 4 yıllık süreçte yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Hedeflerindeki projelerin Van halkının yararına olacağını anlatan Süer, şunları kaydetti:

"Bal paketleme ile ilgili daha önceki dönemde de çalışmalarımız vardı. DAP İdaresi'nden aldığımız destekle üniversitemizle birlikte bal dolum tesisi kurduk. Van balının markalaşmasını sağladık. Soğuk Süt Zinciri projemiz pilot bölge olarak seçilen Tuşba ilçesinde devam etmektedir. Van Büyükşehir Belediyemizle birlikte işletmesini yürüttüğümüz Canlı Hayvan Borsası, aktif bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Bilindiği üzere küreselleşen dünyada yerele ait ürünler daha çok değer görmekte ve korunması daha da önem arz etmektedir. Avrupa'da olduğu gibi ülkemiz açısından da bu çok önemlidir. Diğer ülkelere göre coğrafi işaretler listesine alınacak ürünlerimiz çok daha fazla. Bu ürünlerin değerini artırmak ve bu ürünleri koruma altına almak adına çalışmalarımız devam etmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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