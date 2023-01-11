Van'da düzensiz göçmenlerce kullanılan 47 metruk yapı yıkıldı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barınma ve gizlenme amacıyla kullandığı tespit edilen 47 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki sorumluluk bölgesinde, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve kamu güvenliği açısından risk teşkil eden, düzensiz göçmenlerin gizlenme, barınma amacıyla kullandığı 50 metruk bina belirlendi.

Söz konusu yapılardan 47'si "3194 sayılı İmar Kanunu" kapsamında jandarma ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

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