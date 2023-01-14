Van'da 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında uyuşturucu geçişi olacağı bilgisi üzerine 6. Hudut Tugay Komutanlığıyla koordineli operasyon düzenlendi.

Arazide yapılan aramada, 18 kilogram sentetik uyuşturucu ve 5 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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