Van'da düzenlenen "Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da düzenlenen "Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi" başladı

AA

Van'da düzenlenen "Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi" başladı

VAN (AA) - Van'da Kadim Aşiretler Federasyonunca düzenlenen "Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi" başladı.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda başlayan kongrede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tarih, toplum ve kültür konularının konuşulacağı etkinliği çok önemsediğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde güneş gibi parladığını anlatan Balcı, tarihi tecrübelerden de anlaşılacağı üzere bir ve beraber oldukları sürece kimsenin düzenlerini bozamadığını belirtti.

Birlik ve beraberliğin bozulduğu zaman sıkıntı çekildiğini dile getiren Balcı, "Bölgenin insanları devletine, milletine kalpten ve yürekten bağlı. Onlara layık olduğumuz sürece onlar daha mutlu olacaklar. İnsanlar gece yarılarına kadar çok rahat geziyorlar. Çiftçimiz bağı bahçesinde güven içinde yaşıyor. Bunu güvenlik güçlerimizin cansiparane mücadelesine borçluyuz. Şunu unutmamak gerekir ki bölge halkı da huzur ve güvenliğine, geleceğine sahip çıkıyor." diye konuştu.

- "Huzuru mumla aradığımız günleri unutmamalıyız"

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ise aşiretlerin toplumun inkar edilemez gerçeği ve kadim kültürü olduğunu ifade etti.

Geçmiş yıllarda aşiretlerin çok sıkıntılar yaşadığını aktaran Aslan şunları kaydetti:

"Antidemokratik süreçlerde en çok aşiretler zarar gördü. Bu nedenle bir tarafta ecdadımızın bırakmış olduğu milli ve manevi değerler yok sayıldı, diğer tarafta da kadim ve tarihsel kültürümüz tahribata uğratıldı. Daha sonra yakın tarihimizin son dönemlerinde ise birtakım çevreler ve dış odaklar bu boşluktan yararlanarak toplumumuzu ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerinden kopararak milletine, devletine ve hatta manevi değerlerine düşman bir toplum haline getirdiler."

Toplumun değerlerine, kültürüne ve kardeşliğine dönmesi gerektiğine inanarak 2016'da Kadim Aşiretler Federasyonunu kurduklarını anlatan Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum olarak bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Huzura kavuştuğumuz bu günlerde, huzuru mumla aradığımız günleri asla unutmamalıyız. Terörden dolayı kısa zaman önce ilimizin Cumhuriyet Caddesi'nde rahat dolaşmamız mümkün değilken akşamları erkenden iş yerlerimizi kapatarak evimize kapandığımız günleri unuttuk mu? Göreve geldiğinden bu yana, terörle mücadele kapsamında istikrarlı ve kararlı çalışmalarıyla ülkemizi huzurlu bir ortama kavuşturduğu için İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca devlet yönetiminde büyük bir zihniyet değişikliği yaparak halka değer veren ve halka yakın duran mülki amirlerin atanmasında çok isabetli kararlar verdikleri de malumunuzdur."

Kongre koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık da aşiretlerin bölgedeki nüfuzunun, etkisinin azaldığına dair bazı tespitler yaptıklarını belirtti.

Palabıyık, "Çalışmaların gözden kaçan önemli bir kısmı da şudur, aşiretler 2000'li yıllardan sonra kurumsallaşmaya başladı. Bu kurumsallaşma STK'ler, dernekler ve federasyonlar aracılığıyla gerçekleşti. Aşiretlerin kurumsallaşması özelikle kentlerde ve metropollerde meydana geldi, kırsal alanlarda değil. Dolayısıyla bu kurumsallaşmayla aşiretlerin gençlere ulaşma şansı daha çok arttı. Çünkü aşiretler sadece kırsal alanlarla sınırlı değil, sosyal medya platformlarında dahi varlar." şeklinde konuştu.

Aşiret temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı kongre dört oturum şeklinde iki gün sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 18 kilo metamfetamin ile 5 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 18 kilo metamfetamin ile 5 kilo skunk ele ...
Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları ...
Van'da 31 ayrı suçtan aranan 74 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da 31 ayrı suçtan aranan 74 şüpheli hakkında ...
İstanbul'dan gönderilen yardımları jandarma ekipleri öğrencilere ulaştırdı
YEREL HABERLER İstanbul'dan gönderilen yardımları jandarma ekipleri ...
Koruma altındaki Van kedilerini çiftleştirme dönemi başladı
YEREL HABERLER Koruma altındaki Van kedilerini çiftleştirme dönemi ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA KIŞ MEVSİMİNDE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA KIŞ MEVSİMİNDE SOKAK ...
Van'da sahipsiz hayvanlar için 123 noktaya mama bırakılıyor
YEREL HABERLER Van'da sahipsiz hayvanlar için 123 noktaya mama ...
Van'da 26 yıl önce kurulan yoğun bakım ünitesiyle prematüre bebek ölümleri azaldı
YEREL HABERLER Van'da 26 yıl önce kurulan yoğun bakım ünitesiyle ...
(Görüntülü)VAN KEDİLERİNE ÇİFTLEŞME DÖNEMİNDE ÖZEL BAKIM 
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN KEDİLERİNE ÇİFTLEŞME DÖNEMİNDE ÖZEL ...
Van Gölü'nün zemininden 730 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nün zemininden 730 bin metreküp dip çamuru ...
Van kedilerine çiftleşme döneminde özel bakım 
YEREL HABERLER Van kedilerine çiftleşme döneminde özel bakım 
Van'da iki gün önce keçilerini otlatırken kaybolan gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Van'da iki gün önce keçilerini otlatırken kaybolan ...
Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli ...
Van'da diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı desteği
YEREL HABERLER Van'da diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm ...
Meksikalı Guriel ile Hakkarili Yeşil, Yüksekova'da hayatlarını birleştirdi
YEREL HABERLER Meksikalı Guriel ile Hakkarili Yeşil, Yüksekova'da ...
Özalp'ta çatılardaki buz sarkıtları temizlendi
YEREL HABERLER Özalp'ta çatılardaki buz sarkıtları temizlendi
Van'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
YEREL HABERLER Van'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
Van'da kadınlar okuma yazma kursuna ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Van'da kadınlar okuma yazma kursuna ilgi gösteriyor
Çatak Kaymakamı Sakarya'dan Babur ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Çatak Kaymakamı Sakarya'dan Babur ailesine taziye ...
Muradiye'de kurslara katılan 372 kişi okuma yazma öğrendi
YEREL HABERLER Muradiye'de kurslara katılan 372 kişi okuma yazma ...
"Dünya Kahvaltı Günü" UNESCO yolunda
YEREL HABERLER "Dünya Kahvaltı Günü" UNESCO yolunda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.