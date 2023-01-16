Van'da dağcılar, Erek Dağı'nda buz tutan Sütun Şelalesi'ni inceledi

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VAN (AA) - Van'da bir grup dağcı, 5 Mart'ta kentte düzenlenmesi planlanan Buz Tırmanışı Şampiyonası öncesinde buz tutan Sütun Şelalesi'ni inceledi.

Patika Doğa Sporları Kulübü üyesi 6 dağcı, karla kaplı 3 bin 204 rakımlı dağa tırmanarak, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şelale ve buz sarkıtlarının bulunduğu mağaraya ulaştı.

Burada, sarkıt ve dikitlerin oluştuğu mağarada ve buz tutan şelalede incelemelerde bulunan, fotoğraf çeken dağcılar, ardından inişe geçti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Bingöl, Erek Dağı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 5 Mart'ta Buz Tırmanışı Şampiyonası'nın düzenleneceğini söyledi.

Bingöl, "Buz şelalesini şampiyona öncesi kontrol ettik. Tırmanış gerçekleştirecektik ancak buz sarkıtları şu an uygun değil. İncelemelerimizi yaptık. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra inişe geçtik." dedi.



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