Van'da kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı tütün, telefon ve sigara ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-15 Ocak'ta gerçekleştirilen 3 operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 50 kilo 800 gram tütün, 840 paket sigara ve 10 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.