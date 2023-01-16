Van'da kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı tütün, telefon ve sigara ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-15 Ocak'ta gerçekleştirilen 3 operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 50 kilo 800 gram tütün, 840 paket sigara ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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