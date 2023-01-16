Muradiye'de vatandaşlar, Köy Yaşam Merkezlerinde meslek ediniyor

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde yenilen 8 eski okulun dönüştürüldüğü Köy Yaşam Merkezleri, çeşitli kurslarla köy sakinlerinin meslek edindiği mekanlar haline geldi.

İlçedeki 8 köyde bulanan eski köy okulları, Milli Eğitim ve Tarım ve Orman bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında köy yaşam merkezi olarak kullanıma açıldı.

Merkezlerde açılan el sanatları kurslarına katılan kadınlar, tasarladıkları ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkıda bulunma hem de meslek sahibi olma imkanına kavuştu.

İlçenin Açıkyol Mahallesi'ndeki kursta eğitim veren usta öğretici Çiçek Çetin, kadınların ve genç kızların kurslara ilgi gösterdiğini söyledi.

Kızların kursta ürettikleriyle çeyizlerini hazırladığını, kadınların da sattıkları ürünlerden kazanç elde ettiğini belirten Çetin, "Köy Yaşam Merkezlerinin açılması çok iyi oldu. Bu mahallelerdeki kadınlar ve kızlar ilçedeki eğitim merkezlerine gidemiyordu. Proje sayesinde hizmet ayaklarına gelmiş oldu." dedi.

4 çocuk annesi Mehtap Aslan da merkezin açıldığını öğrenince çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Devletimize çok teşekkür ederim. Burada sadece kurumun malzemelerini kullanmıyoruz, evlerimizdeki atıl malzemeleri de değerlendiriyoruz. Kullanmadığımız perdeleri, kıyafetleri buraya getirip farklı ürünlere çeviriyoruz ve bu yaptığımız ürünlerin bazılarını satıp aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Kızlarımız çeyizlerini yapıyorlar. Burası sayesinde komşuluk ve yardımlaşma kültürümüz yeniden canlandı." ifadelerini kullandı.

Müzeyyen Koç ise kursta çanta ve seccade gibi ürünler hazırladıklarını dile getirerek, "Bilmediklerimizi hocalarımız öğretiyor. Çok güzel şeyler öğrendik. Aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyoruz. Eski perdelerimizle hurçlar yapıyoruz. Eskimiş kıyafet ve bir çok malzemeyi çöpe atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Burası bizim için çok iyi oldu." diye konuştu.

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