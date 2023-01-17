VEDAŞ'tan öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

VAN (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), "Her Mevsim Tebessüm" projesi kapsamında Van'ın Gürpınar ve Saray ilçelerinde öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.
VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'ye bağlı köy ve mezralarda yaşayan çocuklar için başlatılan sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.
Bu kapsamda, Gürpınar ve Saray ilçelerindeki okulları ziyaret eden VEDAŞ görevlileri, öğrencilere mont ve bot dağıttı.
VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, proje kapsamında kentteki okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.
Proje kapsamında çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirten Özsoy, şunları kaydetti:
"Türkiye-İran sınırındaki mahalle ve mezralardaki okullarda eğitim gören öğrencilerimizle buluştuk. Bot ve mont gibi kışlık kıyafetler hediye ettik. Küçük kardeşlerimizle biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."