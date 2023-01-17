Özalp Müftülüğü gençlerle buluşma etkinliği düzenledi

VAN (AA) - Özalp Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlerle buluşma programı düzenlendi.
Özalp Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okundu.
Gençlik Koordinatörlüğünce yapılan çalışmaların izletildiği programda gençlere hediye takdim edildi.
İmam-ı Şafii Camisi'nde kılınan öğle namazıyla sona eren programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Özalp Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özlem Orunç Kılınç ve öğrenciler katıldı.