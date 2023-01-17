Özalp Belediyesi, hayata geçirilen projeleri paylaştı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

VAN (AA) - Özalp Belediyesi, geçen yıl ilçede hayata geçirilen projeleri hazırladığı videoyla paylaştı.

"Daha Güzel Bir Özalp İçin" sloganıyla geçen yıl ilçe merkezi ve kırsal mahallelere hayata geçirilen projelerin ve çalışmaların yer aldığı video, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoda, Tekstil Kent Projesi, 250 kişilik spor kompleksi, Gençlik ve Kültür Merkezi, park, asfalt, parke taşı döşeme, stabilize yol yapım çalışmaları, 100 arı kovanı desteği, sosyal etkinlikler, kırsal mahallelerde menfez yapımı, dar gelirli ailelere yapılan yardımlar, belediye seralarında yetiştirilen sebze ve meyvelerin dağıtımı, çiftçilere verilen destekler, sürekli eğitim merkezi ile yapılan yatırımların görüntüleri yer aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, belediye olarak 2022'de ilçeye kazandırılan bütün yatırımlar ile çalışmaların videoda yer aldığını söyledi.

Belediye ekiplerinin yıl boyunca daha güzel ve modern bir ilçe için çalıştığını anlatan Nasır, "Bu yıl kaynaklarımızı doğru kullanarak ilçemize istihdam olanağı kazandıracak Tekstil Kent Projesini hayata geçirdik. Bunun yanı sıra belediye olarak eğitim, ulaşım ve sağlık alanında kurumlarımıza desteklerde bulunduk. Park ve yeşil alanlarımızın sayısını artırdığımız bir yıl oldu. Daha güzel, modern ve yeşil bir Özalp için özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.