Gürpınar'da doğal gaz kullanımına başlandı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğal gaz kullanımına başlandı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Aksa Van Şirket Müdürü Musayip Akyüz ve belediye meclis üyeleriyle Cumhuriyet Mahallesi'nde konuk oldukları Akbulut ailesinin evinde doğal gaz ateşinde ilk çayı demledi.

Tanış, Gürpınar'ın tarihi bir anına tanıklık ettiklerini, doğal gaz için 2019'da başvuruda bulundukları 2022 yılında altyapıya başladıklarını anımsattı.

Altyapının tamamlanmasının ardından geçen hafta doğal gazın ilk meşalesini yaktıklarını, bugün de evlerde kullanmaya başladıklarını anlatan Tanış, şöyle konuştu:

"Bu konuda bir sözüm vardı. Doğal gazın bağlandığı ilk evde çay demleyeceğimi söylemiştim. İlçemiz adına önemli bir projeyi hayata geçirdik. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, milletvekillerimize, Aksa Doğal Gaz Bölge Müdürü Musayip Akyüz'e ve tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. İlçemizde hayal ettiklerimizin gerçekleşmesi için doğal gaz önemli bir adımdır. Gürpınar'ın büyümesi yönünde iki engelimiz vardı. Biri doğal gaz, bir diğeri de konut. Mart'ta da konutların temelini atarak ilçemizi büyüteceğiz, hak ettiği yere getireceğiz."

Akyüz ise ilçeye 16 Ocak itibarıyla doğal gaz arzını sağladıklarını bildirerek, "Altyapı çalışmaları 2 ay sürdü. Başkanımızın emeği ve desteği çok fazla. Misafir geldiğimiz Akbulut ailesinin evinde ilk çayımızı demledik. Gürpınar halkının doğal gazın sunduğu ekonomik refah seviyesine ulaşması için elimizden gelen desteği sağlayacağız." dedi.

Ev sahibi Murat Akbulut da doğal gazın uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir proje olduğunu belirterek, "İlçedeki memurlar doğal gaz olmadığı için il merkezinde kalıyor. Elinden gelen bütün fedakarlığı ortaya koyan başkanımız tabiri caizse Gürpınar için bir hayali gerçekleştirdi. İnanıyoruz ki konut projesiyle de ilçemiz ekonomik ve sosyal açıdan kalkınacak, gelişecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

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