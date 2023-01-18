Van'a kültür merkezi yapılacak

VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van'a modern bir kültür merkezinin yapılacağını bildirdi.

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, 2011'de meydana gelen depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen ve sonrasında yıkılan kültür merkezi kompleksinin yerine yenisinin yapılacağını belirtti.

Yatırım programına alınan, yaklaşık bin kişi kapasiteli merkezin, kentin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacağını aktan Arvas, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz zengin kültürün, yapılacak etkinliklerle anlatılmasına ve tanıtılmasına vesile olacak merkezde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek. Merkezde konferans, sergi ve çok amaçlı salonlar ile atölye gibi birimler yer alıyor. Toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlayacak bu gibi kurumlar, kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirerek, bu tür faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayacaktır. Eğitim, öğretim, dinlence ve eğlence gibi etkinliklere ev sahipliği yapan kültür merkezleri, aynı zamanda geçmiş ile ilgili kültür değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısında da aracı rolü üstlenmektedir. Kadim tarihsel geçmişiyle çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış ilimizde, kültür merkezi bu zenginliğimizi ifade edecek, yerel kültürel kimliğimizi tanımlayıp simgeleyecektir. Kültür merkezinin hayırlı olmasını diliyor, Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."

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