Van'da geçen yıl 173 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022'de 173 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, VASKİ, kent genelinde hizmetlerin aksamamacı için alt yapı yatırımları sürüyor.



Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca geçen yıl başlatılan birinci ve ikinci etap "İçme Suyu ve Kanalizasyon Yatırım Programı" kapsamında 173 milyon liralık yatırımla 13 ilçedeki 352 mahallede 400 kilometre içme suyu hattı, 32 kilometre kanalizasyon hattı imalatı, 93 depo-kaptaj onarımı, 5 bin 800 metre sondaj, 35 enerji nakil hattı ve terfi binası yapımı gerçekleştirildi.

Ayrıca, 117 milyon liralık yatırımla Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde atık su arıtma tesisi sorununun çözümü için çalışmalara başlandı.









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