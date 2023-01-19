Öğrencilerin okuyacağı kitaplar validen ulaştırması kargocudan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin okuyacağı kitaplar validen ulaştırması kargocudan

AA

Öğrencilerin okuyacağı kitaplar validen ulaştırması kargocudan

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU/MESUT VAROL - Van Valiliğinin koordinasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerdeki öğrencilerin internet sitesinden sipariş ettiği kitaplar, PTT kargoyla evlerine teslim ediliyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentte okuma oranının yükseltilmesi, eğitimdeki başarının artırılması amacıyla "Kitap Van" projesi başlatıldı.

Öğrencilerin okumak istedikleri kitaplara sahip olması amaçlanan ve okullarda tanıtımı yapılan proje kapsamında açılan "www.kitapvan.gov.tr" adresinden üyelik yapan öğrenciler, öğretmenlerden oluşturulan "Kitap Değerlendirme Kurulu"nun eğitim ve yaş seviyelerini dikkate alarak belirlediği kitapları sipariş ediyor.

Kitap dağıtımında görev alan 10 uzman öğretmen, öğrencilerin talep ettiği kitapları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın mesajıyla birlikte paketliyor.

Üzerinde adres bilgilerinin de yer aldığı hediye paketleri, PTT Kargo görevlileri tarafından il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra mahallelerdeki öğrencilere ulaştırılıyor.

Yediden yetmişe herkesin kitapla buluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında şu ana kadar çok sayıda kitap evlere teslim edildi, kentteki tüm okullar, jandarma ve polis karakolları ile camilerde kurulan kütüphaneler ise kitaplarla zenginleştirildi.

- "Çocuklarımızın hayal dünyalarına katkı sağlıyoruz"

Vali Balcı, AA muhabirine, "kitabın yeni başkenti Van" sloganıyla başlattıkları projede herkesin kitap okuyarak nitelikli bilgi sahibi olacağını söyledi.

Dünyanın en güzel, en zevkli işlerinden birinin kitap okumak olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Van'ımızı çok çeşitli, zengin kitaplıklarla buluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyalarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu amacı gerçekleştirmek için 2 milyon kitap hedefi koyduk. Van'ı Türkiye'de en zengin kitaplarının olduğu il haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda şimdiye kadar yaklaşık bir milyon kitap temin ettik. Bunların sadece 250 bini TÜBİTAK kitapları. 255 okul kütüphanesini yeniden tefriş ettik. İlçelerimizde bebek ve çocuk kütüphaneleri kuruyoruz. Bu çok orijinal güzel bir iş. Çünkü çocukların kitapla bebekken haşır neşir olması gerekiyor. Bütün camilerde kütüphane kurduk."

- "Kitap okuma saatlerini ilan ettik"

Etkinliklerle kitap okumayı canlı tutmaya çalıştıklarını, ödül törenleriyle öğrencileri kitap okumaya teşvik ettiklerini anlatan Balcı, kitap okumanın boş zaman etkinliği değil, özel olarak vakit ayrılması gereken bir iş olduğunu ifade etti.

Kitap okumanın önemine inanan, kitap okumayı seven, edebiyata kıymet veren bir idareci olarak projeyi devam ettirmek istediğini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Devletin gerçek sahibi milletin imkanlarını, milletin çoluk çocuğuna, geleceğini inşa edecek olan gençlerine harcıyoruz. Kitap okuma saatlerini ilan ettik. Günde bir saat kitap okunuyor. Kitap okuma kulüpleri kuruldu. Sadece okul kitaplıklarını zenginleştirmiyoruz, kurumlara, gençlik merkezlerine, camilere kütüphaneler kuruyoruz. Kütüphanelerde ortalama 236 bin kitabımız vardı. Şimdi onu iki katına çıkartıyoruz. Çocuklara kitapları PTT kanalıyla gönderiyoruz. Çocuklar kitaplarını seçiyor, postacı abileri ya da ablaları kitapları çocuklarımızın evine kadar götürüyor. Eğer okursa bir daha kitap isteyebiliyor. Bu uygulama kısa vadede iyilik, güzellik duygusunu yaygınlaştırır. Orta vadede de tohum saçıyoruz. Akademik anlamda çocukların başarılarına katkı sağlar diye düşünüyorum. 4-5 yıl sonra inşallah semerelerini elde edeceğiz."

Hedeflerinin kentte 2 milyon kitabı çocuklarla buluşturmak olduğunu vurgulayan Balcı, dağıtılan kitapların dışında 1 milyon kitabı daha temin etmeleri durumunda dünyanın ve Türkiye'nin yazınsal türlerde en değerli yazarlarını, edebiyatçılarını Van'ın çocuklarıyla buluşturmuş olacaklarını aktardı.

Çocukları cesaretlendirmek, arkalarında olduklarını hissettirmek istediklerini anlatan Balcı, "Van'ın akademik anlamda da başarısına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü sınav sorularını bile çözebilmek için kitap okumanız lazım. Türkçemizin gelişmiş olması lazım." dedi.

- "Çocuklarımızla kitap okumaya başladık"

Proje koordinatörü Gökhan Aslan ise "Öğrenciler açtığımız siteye giriş yapıp üyelik oluşturuyorlar. Üyelikleri onaylandıktan sonra stokta bulunan kitaplarımızı sipariş edebiliyorlar. Biz de bu kitapları evlerine ulaştırıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz hem kitaba kavuşabiliyor hem de kendi adlarına gelen kitapları almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Evlerinde kendilerine ait bir kitaplık kurma şansları oluyor." diye konuştu.

Sipariş ettiği kitabı teslim edilen öğrenci Eva Ülgen de proje kapsamında internetten sipariş ettiği kitabı postacının evine getirdiğini, bundan sonra daha çok kitap isteyeceğini söyledi.

Projenin heyecan verici olduğunu dile getiren veli Elif Ülgen, "Van genelinde böyle bir projenin olması çok iyi. Evlere kitap girmeye başladı. Hiç kitap girmeyen evlere kitap girmesi çok mutluluk verici. Çocuklarımızla birlikte biz de kitap okumaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kargocunun getirdiği kitapta Vali Balcı'nın mesajını okuduğunu ve çok mutlu olduğunu belirten öğrenci Ömer Erdoğan da kitabı bitirdikten sonra yenisini isteyeceğini dile getirdi.

Veli Mehmet Salih Erdoğan ise "Çok iyi bir proje. Çocuklar kitap almaktan yorulmuştu. Şu an eve daha çok kitap giriyor. Kitap alamayan insanlar içinde iyi bir fırsat oldu. Herkesin evine kitap giriyor. Hem veli hem çocuk okuyabiliyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi ile 250 bin öğrenciye ulaşıldı
YEREL HABERLER Van'da 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi ile ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA, SICAK ÇORBA SERVİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA, SICAK ÇORBA SERVİSİ
Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı
YEREL HABERLER Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar ...
İran´daki 5.7'lik deprem, Van´da da hissedildi (2)
YEREL HABERLER İran´daki 5.7'lik deprem, Van´da da hissedildi (2)
(Görüntülü) İRAN&#039;DAKİ 5.7&#039;LİK DEPREM, VAN&#039;DA DA HİSSEDİLDİ -3 -BAŞKALE&#039;DEN GÖRÜNTÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) İRAN'DAKİ 5.7'LİK DEPREM, ...
(Görüntülü) İRAN&#039;DAKİ 5.7&#039;LİK DEPREM, VAN&#039;DA DE HİSSEDİLDİ -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) İRAN'DAKİ 5.7'LİK DEPREM, ...
GÜNCELLEME - İran'ın Van'a 45 kilometre uzaklığındaki Khoy kenti merkezli 5,7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - İran'ın Van'a 45 kilometre uzaklığındaki ...
İran´daki 5.7'lik deprem, Van´da de hissedildi/ Ek fotograflar
YEREL HABERLER İran´daki 5.7'lik deprem, Van´da de hissedildi/ Ek ...
İran´daki 5.7'lik deprem, Van´da de hissedildi
YEREL HABERLER İran´daki 5.7'lik deprem, Van´da de hissedildi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
(Görüntülü) VAN&#039;DA HİSSEDİLEN BİR DEPREM MEYDANA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA HİSSEDİLEN BİR DEPREM MEYDANA ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Örtü altı tarımın vazgeçilmezi "bombus arıları" Van'da da yetiştirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Örtü altı tarımın vazgeçilmezi "bombus arıları" ...
Van'da onlarca türden kuşun konakladığı Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyi büyük oranda buz tuttu
YEREL HABERLER Van'da onlarca türden kuşun konakladığı Dilkaya ...
Van'da geçen yıl 173 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Van'da geçen yıl 173 milyon liralık altyapı yatırımı ...
Van'a kültür merkezi yapılacak
YEREL HABERLER Van'a kültür merkezi yapılacak
Gürpınar'da doğal gaz kullanımına başlandı
YEREL HABERLER Gürpınar'da doğal gaz kullanımına başlandı
Özalp Belediyesi, hayata geçirilen projeleri paylaştı
YEREL HABERLER Özalp Belediyesi, hayata geçirilen projeleri paylaştı
Özalp Müftülüğü gençlerle buluşma etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Özalp Müftülüğü gençlerle buluşma etkinliği düzenledi
VEDAŞ'tan öğrencilere kışlık kıyafet yardımı
YEREL HABERLER VEDAŞ'tan öğrencilere kışlık kıyafet yardımı
(Görüntülü) KARNINI KAPLAYAN KİTLE, OPERASYONLA ÇIKARTILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARNINI KAPLAYAN KİTLE, OPERASYONLA ...
Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı
YEREL HABERLER Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.