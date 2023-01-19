Van'da diyabet hastası 300 çocuğa şeker ölçüm cihazı dağıtıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından diyabet hastası 300 çocuğa şeker ölçüm cihazı ve 7 bin sensör dağıtıldı.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleriyle sürdürdüğü proje kapsamında kent genelindeki ilkokullarda "Tip 1 Diyabet" konulu seminerler düzenlendi.

Seminerlerle öğretmenlere ve ailelere diyabetli çocukların okulda geçirebilecekleri ataklar konusunda ilkyardım bilgileri verildi.



Proje kapsamında tespit edilen 300 diyabetli çocuk için temin edilen şeker ölçüm cihazları ve sensörler ailelerine ulaştırıldı.

Diyabet hastası çocukları ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, projeyle birçok çocuğun hayatına dokunduklarını söyledi.

Diyabetli ailelerin kendilerine ulaşarak sıkıntılarını anlattığını belirten Biçek, "Biz de hemen onlara yardımcı olabilmek için gerekli çalışmaları başlattık. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. 300 aileye ölçüm cihazı ile 7 bin sensör dağıtımı yaptık. Bu cihazlar özelikle annelere, okullarda ise öğretmenlere büyük kolaylık sağladı. Bu cihazlar pahalı olduğu için birçok aile bu cihazları alamıyordu." diye konuştu.

Oğluna beş yıl önce diyabet tanısı konulduğunu belirten Sultan Tutal da "Sayın Valimiz sesimizi duydu. Ekonomik olarak ulaşamadığımız bu cihazların bize ulaşması için yardım etti. Bu sayede şeker ölçüm cihazımızı alarak kullanmaya başladık. Artık parmak delmiyoruz, çocuklarımızın canı yanmıyor. Allah devletimizden, Valimizden razı olsun." dedi.

13 yaşındaki diyabet hastası Mert Tutal da yetkililere teşekkür ederek, "Önceden ölçüm yapabilmek için parmağımı delmek zorundaydım bu da canımı çok yakıyordu. Şimdi sensör sayesinde anlık ölçüm yapabiliyorum. Cihaz birçok konuda hayatımızı kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

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