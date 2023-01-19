Van'da araziye saklanan 21 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde araziye saklanan 21 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri bu kapsamda ilçe kırsalındaki araziye uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenlendi.

Arazideki aramada, 21 kilogram afyon sakızı bulundu.



Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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