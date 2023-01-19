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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da araziye saklanan 21 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

AA

Van'da araziye saklanan 21 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde araziye saklanan 21 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri bu kapsamda ilçe kırsalındaki araziye uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenlendi.

Arazideki aramada, 21 kilogram afyon sakızı bulundu.

Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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