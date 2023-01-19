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İşitme engelli hastalara yardımcı olabilmek için işaret dilini öğrendi

AA

İşitme engelli hastalara yardımcı olabilmek için işaret dilini öğrendi

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Van'ın Edremit ilçesinde görev yapan Siirtli paramedik Gamze Yıldırım, 2 yıl önce kulakları duymayan hastaya yeterince yardımcı olamayınca öğrenmeye karar verdiği işaret dili sayesinde işitme engellilerle daha kolay iletişim kuruyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde görev yaptığı sırada işitme engelli hastayla diyalog kuramamaktan etkilenerek Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katılan Yıldırım, aldığı eğitim ve internetten izlediği videolarla işaret dilini öğrendi.

Bu sayede işitme engelli hastalar ve yakınlarıyla daha kolay iletişim kurmaya başlayan Yıldırım, 6 ay önce Van'a atandı. Edremit ilçesi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevlendirilen Yıldırım, 16 Ocak'ta, 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Elmalık Mahallesi'ne gitti.

Burada 11 yaşındaki çocuğa müdahale eden Yıldırım, yanına gelen hastanın işitme engelli dedesiyle işaret dili aracılığıyla iletişim kurdu.

Ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen bu ana ilişkin görüntüleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Edremit'te, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi arkadaşımız Gamze, işitme engelli büyüğümüzle hasta olan yakınının durumu hakkında işaret diliyle konuşmaya çalıştı. Ne var ki büyüğümüz işaret dilini az biliyor. Yine de Gamze'nin işaret dilini öğrenmesi az çok işe yaradı." notuyla paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de görüntüyü sosyal medya hesabından "112 Acil Sağlık engelleri sevgiyle aşıyor" mesajıyla paylaştı.

- "İletişim kurabilmek çok önemli"

Bakanlık tarafından 5 yıl önce ataması yapılan Yıldırım, AA muhabirine, işitme engellileri anlamanın, onlarla iletişim kurmanın eşsiz bir duygu olduğunu söyledi.

Müdahaleye gittiği hastanın yakınıyla kurduğu diyaloğun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve genel müdürlüğün sosyal medya hesabında paylaşılmasından mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Vakaya müdahale edip hastaneye götüreceğimiz sırada amca bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama kimse anlamıyordu. Yanına giderek anlatmak istediklerini dinledim ve ona cevap verdim. Çok mutlu oldu. İşitme engelli kuzenim var onunla iletişim kurarken gerçekten çok zorlanıyordum. Malazgirt ilçesinde çalıştığım dönemde işitme engelli olan bir hastaya gitmiştik. Ekipten işaret dilini bilen kimse yoktu ve çok etkilenmiştim. O gün, 'bir şey yapıp kendimizi değiştirmemiz lazım' dedim. İlçede işaret dili kursunun açıldığını duyunca katıldım, sosyal medya aracılığıyla derslere bağlanıp öğrenmeye başladım. Şimdi engelli bir bireye denk geldiğim zaman neyi var, neresi ağrıyor diye sorabiliyorum."

Normal insanlarla herkesin iletişim kurabileceğini, önemli olanın dezavantajlı durumda olanlarla iletişim kurmak olduğunu aktaran Yıldırım, "Gittiğimiz vakada amcamız hastayla gelmek istediğini söyledi. Ben de sadece annesinin gelebileceğini söyledim. Sonrasında biraz daha sohbet ettik ve bunu ekip arkadaşım telefonuyla kaydetmiş. Çekilen görüntünün altına binlerce olumlu yorum gelmişti ve sosyal medyada paylaşım yayılmıştı. Bu kadar çok paylaşılacağını düşünmemiştim. Her kesimden insanla iletişim halindeyiz, bu nedenle her dili bilmek gerekiyor. İşaret dili de bunlardan biri. Paylaşımdan sonra çevremden çok olumlu geri dönüşler oldu. Gururlanmamak elde değil. İnsanlarla iletişim kurabilmek çok önemli." diye konuştu.

- "Bizim açımızdan sevindirici oldu"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Harun Eyyüpkoca ise Van'da çalışan arkadaşlarının işaret dili konusunda kendini geliştirmesinin insanlara daha nitelikli sağlık hizmeti götürülmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Paylaşılan görüntünün izleyenlerin yüreğini ısıttığını anlatan Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"Arkadaşımızın diyalog kurduğu anları ekiptekiler telefonlarıyla çekiyor. Görüntüyü izlediğimizde çok mutlu olduk ve İl Sağlık Müdürümüz ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderdik. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. O günden bu yana hem çalışma arkadaşlarımızdan hem de vatandaşlardan çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu tür durumların hastalarla daha iyi iletişim kurulmasının sağlanmasına vesile olacağını ümit ediyoruz ve bu yönde çalışma yürüteceğiz. Zaman zaman sözlü iletişimde bile sıkıntı yaşanabiliyor. Sağlıkta şiddet olaylarına bakıldığında birçoğu iletişim problemlerinden kaynaklı. Hastalarla böyle iletişim kurulması bizim açımızdan da sevindirici oldu."

Görüntüyü çeken paramedik Muhammed Yasir Gültepe ise "Ekip arkadaşımın bu dili bilip hasta yakınıyla iletişim kurması, onu bilgilendirmesi beni duygulandırdı. O anı telefonla çektim ve paylaştım. Daha sonra bakanlığın hesabından paylaşıldığını gördüm ve çok mutlu oldum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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