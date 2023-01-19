Ankara'dan gönderilen el emeği çoraplar Van'da jandarmaya teslim edildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Sebahat Öztürk'ün ördüğü çoraplar, Van'da görev yapan jandarma personeline teslim edildi.



Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Öztürk, kış mevsimi dolayısıyla askerler için çorap ördü.

Malzemeleri kendi imkanlarıyla temin eden Öztürk, tamamladığı çorapları jandarma personeline hediye edilmek üzere Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Ankara'dan Van İl Jandarma Komutanlığına ulaştırılan hediyeler, askerlere teslim edildi.



Askerler de desteğinden dolayı Öztürk'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.