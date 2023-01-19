Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Ensari, haber, çevre ve yaşam ile spor kategorilerinde oy kullandı.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy veren Ensari, çevre ve yaşam kategorisinde ise Mesut Varol'un "Beslenme saati" fotoğraflarını tercih etti.
AA çalışanlarını tebrik eden Ensari, tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.