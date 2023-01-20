Van'da akarsuların yüzeyi buzla kaplandı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde menderesler oluşturan akarsuların yüzeyi buz tuttu.

İlçenin karla kaplı Tepedam Mahallesi'nde akarsuların meydana getirdiği menderesler, beyaz örtünün arasından süzülen görüntüleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Kar örtüsünün arasında doğanın kılcal damarları gibi kıvrılan menderesler, dron ile görüntülendi.

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