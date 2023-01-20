Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 13-19 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 32,59 gram sentetik uyuşturucu, 13,8 gram esrar, 4,4 gram eroin ve 7 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.