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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karne heyecanı

AA

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karne heyecanı

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yarıyıl tatili dolayısıyla binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Van'da 324 bin 566 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anaokulunda düzenlenen törende öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Programa katılan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, veli ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Aydın, öğrencileri tebrik ederek karnelerini teslim etti.

- Hakkari

Kent genelindeki 370 okulda 92 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleri, Gazi İlk ve Ortaokulu'ndaki törende öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Okulun bando takımıyla karşılanan Akbıyık, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi, tatilde bol bol kitap okumalarını istedi.

Akbıyık, ardından kütüphaneye geçerek 2. sınıf öğrencisinin piyano çalmasını ve seslendirilen şarkıları dinledi.

- Muş

Muş'ta 692 okulda 114 bin 209 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki Selim Yavuz İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali İlker Gündüzöz, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerle bir araya gelerek, çocukların hafızasında yer edinecek önemli bir günü yaşadıklarını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İlkokulumuzda okumaya yeni geçmiş pırıl pırıl çocuklarımızla bir arada bulunduk. Hepsi birbirinden güzel bizim geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız. Onların gözündeki ışık Türkiye'nin geleceğinin garanti altında olduğunu gösteriyor. Tabi eğitim öğretim yılının birinci dönemi dolu dolu geçti. Muş olarak oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Eğitim alanında da gittikçe üst sıralara tırmanıyoruz. Dönem boyunca çocuklarımız yoruldu ve dinlenme zamanı geldi. Tatilde kitap okusunlar. Milli Eğitim Bakanımız çok güzel hediye kitaplar göndermiş."

- Bitlis

Bitlis'te 780 okulda eğitimini sürdüren 94 bin 320 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bitlis Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, Şube Müdürleri Mehmet Kara ve Metin Aygün ile Muştakbaba İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerden bol kitap okumalarını isteyen Yoldaş, "Öğrencilere karnelerini dağıtırken beraberinde birer kitap da hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz bu kitapları okuyacaklar, dinlenecekler ve eğlenecekler. Emek sarf eden bütün öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize de teşekkür ediyoruz. Onların da dinlenmeye haklarının olduğunu düşünüyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz dinlenerek ve eğlenerek daha motive olmuş şekilde ikinci döneme başlayacaklar." diye konuştu.

Okula akülü arabasıyla gelen 6. sınıf öğrencisi bedensel engelli Arda Özkan da karne sevinci yaşadı.

Yoldaş, sohbet ettiği Özkan'a karnesini verdi, başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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