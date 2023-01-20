Çatak'ta Arıh Yaylası'na yol yapılması için çalışma başlatıldı

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde dört mahallenin kullandığı Arıh Yaylası'na yol yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak İşletme Şefliği ve Çatak Belediyesi ekipleri, tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında Narlı, Sugeldi, Övecek ve Dalbastı mahalle sakinlerinin kullandıkları Arıh Yaylası'na yol yapmak için çalışma başlattı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, çalışmaların beş iş makinesiyle sürdürüldüğünü söyledi.

Vatandaşların yıllardır özlem duyduğu yolu yapmak için seferber olduklarını anlatan Şeylan, "Stabilize yol açma ve düzenleme çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak çiftçilerimizin bu mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Yeni yolumuz tamamlandığında Arıh Yaylası'na vatandaşlarımız araçlarla ulaşabilecekler. 4-5 saate gidilen yaylaya artık 30 dakikada gidebilecekler." diye konuştu.

Narlı Mahalle Muhtarı Reşit Kürşat da "Her gün at ve katır sırtlarında saatlerce süren zorlu yolculuğun ardından yaylamıza ulaşabiliyorduk. Sorunumuzu Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan'a ilettik. Kısa sürede çalışmalar başladı. Allah razı olsun." dedi.

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