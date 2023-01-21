14 yılda 52 kez ameliyat olan Beyzanur, sergi hayalini gerçekleştirdi

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VAN (AA) - Van'da solunum rahatsızlığı nedeniyle 14 yılda 52 kez ameliyat geçiren Beyzanur Angişhan, açtığı kaligrafi sergisiyle hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve 2,5 yaşındayken Türkiye'de nadir görülen solunum yolu rahatsızlığı olan "Laringel papillom" tanısı konan 17 yaşındaki Beyzanur, 14 yılda 52 kez ameliyat oldu.

Hastalığı sürecinde kaligrafi sanatıyla ilgilenen ve sağlık durumu iyiye giden Beyzanur, hayali olan ilk kişisel sergisini açtı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'da, Atatürk Sanat Galerisi'nde ailesinin, öğretmeninin ve belediyenin desteğiyle sergi açan Beyzanur'un mutluluğuna ortak oldu.

Beyzanur'un hayat mücadelesinin herkese umut verdiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Küçüklüğünden beri 52 kez ameliyat geçirdi. Bu ameliyatları geçirirken hiçbir zaman hayattan kopmadı. Kendisine yol çizmeyi buldu. Bugün de kaligrafi alanındaki eserlerini İpekyolu Belediyesi olarak sergiliyoruz. Kendisi hasta olanlara, başından kötü şeyler geçmiş insanlara örnek olarak bizi mutlu etti. Yanında yer alan her zaman destek olan ailesine ve emek veren öğretmenlerine teşekkür ediyorum."

Angişhan ise ilk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Sürekli toplu sergilere katılım sağlıyordum. Tablolardaki beğeni üzerine devam ettim. 8 aydır bu sergi için çalışıyordum. Çok şükür bugün sergimi açtım." dedi.

Baba Cafer Angişhan ise kızının geçirdiği ameliyatlara rağmen büyük bir azim ve mücadele örneği sergileyerek, hayallerinden vazgeçmediğini ifade etti.









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