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Van'da kar yağmayınca kayak sporcuları antrenman için Erzurum ve Kayseri'ye gönderildi

AA

Van'da kar yağmayınca kayak sporcuları antrenman için Erzurum ve Kayseri'ye gönderildi

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'da bu yıl beklenen yağışın gerçekleşmemesi ve kuraklık nedeniyle kış turizmin önemli merkezlerinden Abalı ve Çaldıran Termal Kayak Merkezlerinde sezon açılamadı, 150 sporcu antrenman için Erzurum ve Kayseri'ye gönderildi.

Ülke genelinde etkili olan kuraklığın en çok hissedildiği illerden Van'da, kar yağmaması kayak merkezlerini olumsuz etkiledi.

Kar kalitesi ve pist uzunluğuyla her yıl kayakseverlerin uğrak yeri haline gelen Artos Dağı eteklerindeki Abalı Kayak Merkezi'nde bu yıl kar kalınlığı 5 santimetrede kaldı, kente 115 kilometre mesafedeki Çaldıran Termal Kayak Merkezi'ne ise hiç kar yağmadı.

İranlı turistlerin kış döneminde tatil için Van'ı tercihlerinin en önemli nedenlerinden biri olan kayak merkezlerinde kar olmadığı için sezon açılmadı, merkezlerden faydalanamayan 150 kayak sporcusu şampiyonalara hazırlanmak için Kayseri ve Erzurum'a gitti.

- "Yıllardır böyle sıcakta bir kış geçirmiyoruz"

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AA muhabirine, bu yıl alternatif bir pisti daha faaliyete geçirerek sezon öncesi bütün hazırlıkları tamamladıklarını ancak kar yağışının gerçekleşmediğini söyledi.

İlçede önceki yıllarda hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar düştüğünü ve kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini hatırlatan Ensari, "Önceki yıllara nazaran bu yıl hiç kar yok. Bölgemiz için kar çok önemli. Hem tarımsal hem de hayvancılık açısından hayati önem taşıyor. Kayak merkezimizi bu yıl sezona açamadık. Suni karlama makineleri talep ettik. İnşallah yakın zamanda bu makinelerle kayak pistlerimizde kar kalınlığını istenilen seviyeye ulaştıracağız. Yıllardır böyle sıcakta bir kış geçirmiyoruz. Bu durum bölgemiz için normal değil." diye konuştu.

- "Sporcular hiç antrenman yapmadı"

Gevaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehdi Tekçe de dünyada ve Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Van'da da yağışlarla ilgili ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Bu yıl Van'da sporcuların hiç antrenman yapmadan yarışlara katılmak zorunda kaldığını dile getiren Tekçe şunları kaydetti:

"Tesislerimiz hazır ama hiç kar yok. Sadece karın yağmasını bekliyoruz. Tesislerin açılması için kar kalınlığının 40 santimetre olması gerekiyor. Snowtrack ezdikten sonra 20 santimetreye kadar düşürebiliyor. Geçen yıl bu mevsimde 1,5 metrenin üzerinde kar vardı. Bu yıl sadece 5 santimetre kar var. Sporcular hiç antrenman yapmadı. Kayağın dört branşında aktif 150 sporcumuzu Erzurum ve Kayseri'ye gönderdik. Yarışmalara burada hazırlanıyorlar. Bazı yarışlara da antrenmansız katılmak zorunda kaldılar. Bir kayakçının sezon başında en az 20 gün antrenman yaptıktan sonra yarışmalara katılması gerekiyor."

- "Bu yıl kurak geçtiği için kış turizmi sönük geçiyor"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu da "Kentimizde yaz sezonu boyunca turizmde çok ciddi bir hareketlilik yaşandı ama kış turizminde istenilen hareketliliğe henüz ulaşmadık. Kar istenilen seviyede olmadığı için kayak merkezlerimizden bu anlamda faydalanamadık. Her yıl İran başta olmak üzere komşu ülkelerden kayak yapmak için binlerce yabancı misafirimizi kentimizde ağırlıyorduk. Bu yıl kurak geçtiği için kış turizmi sönük geçiyor. Tek beklentimiz bir an önce kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması, kayak merkezlerimizin sezona açılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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