Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

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​​​​​​​VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde "şok ev" diye tabir edilen adreste 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin gruplar haline Erciş ilçesine götürüldüğü ve "şok ev" diye tabir edilen yerlerde barındırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, ilçe merkezinde okey salonu süsü verilerek açılan işletmenin bodrum katında yapılan aramada biri çocuk 8 erkek düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüleceği bildirildi.





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