Van'da 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da geçen hafta 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Ocak'ta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 kilo 100 gram eroin ile 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan işlem yapıldı.