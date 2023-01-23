Van'da 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Ocak'ta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 kilo 100 gram eroin ile 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan işlem yapıldı.

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