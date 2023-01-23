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Van'da dağcılar 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na tırmandı

AA

Van'da dağcılar 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na tırmandı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir grup dağcı, 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Rota Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte 5 dağcı, Şemsettin Mahallesi'nde bir araya geldi.

Dağcı Ergin Yıldırımçakar'ın rehberlik ettiği grup, üç saatlik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

Zirvede bir süre kalan, manzarayı fotoğraflayan dağcılar, daha sonra ilçe merkezine döndü.

Kulüp Başkanı Sedat Karacan, bu yılki ikinci tırmanışı Hayal Dağı'na yaptıklarını belirterek, dağın Van Gölü havzasında bulunan bütün zirveleri görme imkanı sağladığını söyledi.

Karacan, ocak ayına rağmen zirvede kar olmadığını aktardı.

Yıldırımçakar da "Her yıl bu dağa tırmanış yapıyoruz. Önceki yıllarda zirvede yaklaşık iki metreye yakın kar olurdu. Bu yıl neredeyse hiç kar yok. Bu kuraklığın en büyük belirtisidir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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