Van'da farklı suçlardan aranan 16 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan gözaltına alınan 46 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi hakkında işlem yapıldı, 5'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 15 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 28 fişek, bıçak ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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