Van'da yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 'Karnefest' şöleni düzenlendi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - İpekyolu Belediyesince yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen "Karnefest" şöleninde çocuklar duyasıya eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarıyıl tatil şenlikleri "Karnefest" yoğun katılımla başladı.

Van Devlet Tiyatrosu’ndaki etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çocukların eğitim öğretim dönemi boyunca çalışıp yorulduklarını söyledi.

Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirmeyi hak ettiklerini belirten Aydın, "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencilerimiz için tatil süresince bir dizi etkinlikler düzenledik. Etkinlikler tatil boyunca devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.



Etkinlikte bubble, jonglör ve pandomim gösterileri ilgi gördü. Çocuklar, sihirbaz gösterileri, piton yılanı ve ateş gösterisi ile doyasıya eğlendi.

Keyifli vakit geçiren çocuklar, etkinlik çıkışında ikramda bulunuldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.