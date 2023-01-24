Van'da yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 'Karnefest' şöleni düzenlendi

VAN (AA) - İpekyolu Belediyesince yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen "Karnefest" şöleninde çocuklar duyasıya eğlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarıyıl tatil şenlikleri "Karnefest" yoğun katılımla başladı.
Van Devlet Tiyatrosu’ndaki etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çocukların eğitim öğretim dönemi boyunca çalışıp yorulduklarını söyledi.
Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirmeyi hak ettiklerini belirten Aydın, "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencilerimiz için tatil süresince bir dizi etkinlikler düzenledik. Etkinlikler tatil boyunca devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.
Etkinlikte bubble, jonglör ve pandomim gösterileri ilgi gördü. Çocuklar, sihirbaz gösterileri, piton yılanı ve ateş gösterisi ile doyasıya eğlendi.
Keyifli vakit geçiren çocuklar, etkinlik çıkışında ikramda bulunuldu.