Van'da 2 firari hükümlü yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haklarında 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. ve İ.S, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.





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