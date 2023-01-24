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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da meraklı mucitler bilim şenliği düzenlenecek

AA

Van'da meraklı mucitler bilim şenliği düzenlenecek

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, Meraklı Mucitler Bilim Şenliği düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Atatürk Sanat Galerisi'nde ücretsiz Meraklı Mucitler Bilim Şenliği düzenlenecek.

Şenlikte, matematik ve mühendislik, enerji, dünyamız, uzay ve havacılık alanlarındaki birçok konuda uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek.

Yarıyıl tatili süresince devam edecek olan Meraklı Mucitler Bilim Şenliği yarın düzenlenecek törenle başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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