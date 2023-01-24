Van'da meraklı mucitler bilim şenliği düzenlenecek

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, Meraklı Mucitler Bilim Şenliği düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Atatürk Sanat Galerisi'nde ücretsiz Meraklı Mucitler Bilim Şenliği düzenlenecek.

Şenlikte, matematik ve mühendislik, enerji, dünyamız, uzay ve havacılık alanlarındaki birçok konuda uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek.



Yarıyıl tatili süresince devam edecek olan Meraklı Mucitler Bilim Şenliği yarın düzenlenecek törenle başlayacak.

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