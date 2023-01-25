Van'da 16 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 16 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında uyuşturucu geçişi olacağı bilgisi üzerine 6. Hudut Tugay Komutanlığıyla koordineli operasyon düzenlendi.

Arazide yapılan aramada, 15 kilogram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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