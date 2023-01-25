Van'da öğrencilere Türk Kızılay ve Jandarmanın tanıtım videoları izletildi

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VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ile Kızılay ekipleri, öğrencilere Jandarma ve Kızılay'ın tanıtım videolarını izletti, kurumlar hakkında bilgiler verdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Kızılay ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Ayazpınar Mahallesi İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.



Öğrencilere emniyet kemeri ve kask kullanımının önemini, trafik kurallarını anlatan jandarma görevlileri, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kuralları, bisiklet kullanma ve trafik güvenliği konularında bilgiler verdi.



Jandarma görevlileri çocuklara defter, kalem, boyama kitabı ve çocuk dergisi, Edremit Kızılay Şubesi görevlileri ise kıyafet hediye etti.

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