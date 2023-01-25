İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla buluştu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Aydın, mahallelerde ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin yerine getirileceğini belirtti.

Vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek, hızlı ve etkili çözüm üretmek amacıyla sık sık toplantılar düzenlediklerini hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda sizleri alt ve üstyapı kuruluşlarımızın temsilcileriyle bira araya getirdik. İhtiyaç duyulan hizmetlerin birinci elden muhataplarına ulaşmasını ve bu doğrultuda çözüm üretmeyi uygun bulduk. Taleplerinizi dinleyen, sorunların çözümü için uğraşan kurumlara teşekkür ederim. Belediye olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk. Sizler de vatandaşların talep bizlere ulaştırıyorsunuz. Koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam edecek."

Muhtarlar da mahallelerindeki sorunları dile getirdi.

Toplantıya, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, VEDAŞ görevlileri ile ilçedeki kurum müdürleri de katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.