VAN (AA) - Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 24 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, "uyuşturucu ticareti", "göçmen kaçakçılığı" ve "dolandırıcılık" suçlarından haklarında toplamda 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 4 hükümlü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 4 hükümlü tutuklandı.