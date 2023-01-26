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Rabia öğretmen yarıyıl tatilinde evleri dolaşarak kadınlara okuma yazma öğretiyor

AA

Rabia öğretmen yarıyıl tatilinde evleri dolaşarak kadınlara okuma yazma öğretiyor

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde görevli öğretmen Rabia Betül Yıldız, yarıyıl tatilinde, 2 yıl önce atandığı mezrada gönüllü olarak evleri dolaşıyor, kadınlara okuma yazma öğretiyor.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Abdal Mezrası İlkokulunda 2 yıldır müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan Yıldız, öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için çalışırken bir yandan da kadınların okuma yazma öğrenmesi için de çaba gösteriyor.

Mezrada okuma yazma bilen kadınların oranının yükselmesi için gönüllü olan sınıf öğretmeni Yıldız, yanına aldığı yazı tahtasıyla evleri dolaşıyor, kadınlara ders anlatıyor.

Geçen yıl bu kapsamda 6 kadına okuma yazma öğreten Yıldız, bu dönem de 10 kadının okuma yazma öğrenerek belgelerini almalarını sağlamak istiyor.

Yarıyıl tatilinde yakınlarının yaşadığı İzmir'e gitmek yerine mezrada kalmayı tercih ettiğini belirten Yıldız, AA muhabirine, okulda açılan kursa çeşitli nedenlerle gelemeyen kadınlara evlerinde okuma yazma eğitimi verdiğini söyledi.

Öğretmenliğin sadece okulla sınırlı olmadığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Buradaki evlere gidip kadınlara okuma yazma öğretince çok mutlu oluyorum. Onlar öğrendikçe, daha rahat yaşadıkça ben seviniyorum. Evdeki işleriyle ilgilendikleri için okula gelemeyen velilerimiz çok fazla, evlere gidip onlara yardımcı olmak istiyorum. Normal hayatlarının kolaylaşabilmesi, daha rahat yaşayabilmeleri için elimden geleni yapıyorum. Şu anda 10 kişiye okuma yazma öğretmeye çalışıyorum."

- "Fedakarlığına şahit olduk"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan da eğitim alan kadınları evlerinde ziyaret ederek kırtasiye desteğinde bulundu.

Yıldız'ın veliler için ortaya koyduğu fedakarlığa şahitlik olduklarını ifade eden Alhan, "Öğretmenimiz, yarıyıl tatiline gitmeyerek okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızdan Halk Eğitimi Merkezindeki kurslara gelemeyenlere gönüllü olarak evlerinde ders veriyor. Rabia öğretmenimizin okuma yazma eğitimi verdiği yaklaşık 10 kursiyerimizi evlerinde ziyaret ettik. Öğretmenimizin bu fedakarlığını takdir ediyoruz." diye konuştu.

Okuma yazma öğrenen kadınlardan Necla Babarhan da "Okumam yazmam yoktu. Öğretmen buraya gelip bize ders veriyor. Koyunlarla sürekli ilgilendiğimiz için kurslara gidemiyoruz. Evde ders alıyoruz. Hocamıza bize verdiği destekler için teşekkür ediyorum." dedi.


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