Van Valisi Ozan Balcı'dan Regaip Kandili mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, üç aylara kavuşmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını en üst seviyeye çıkartan, manevi hayatın aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuruyla hareket ederek, içinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Vanlı hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyorum."





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