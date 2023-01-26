Van Valisi Balcı'dan güvenlik korucusunun ailesine taziye ziyareti

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Muradiye ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Edip İnci'nin taziyesine katıldı.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ile ilçeye bağlı Ünseli Mahallesi'ne geldi.



Mahalledeki taziye evine geçen Balcı, kalp krizi sonucu vefat eden İnci'nin ailesine taziye dileklerini iletti, başsağlığı diledi.



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