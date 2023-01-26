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VAN (AA) - Van'da 331 kamu kurum ve kuruluşuna kitap dağıtıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentte okuma oranının yükseltilmesi, eğitimdeki başarının artırılması amacıyla başlatılan "Kitap Van" projesi sürüyor.

Bu kapsamda, Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen programda, 331 kamu kurum ve kuruluşu için temin edilen kitaplar teslim edildi.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, nitelikli kültür sahibi olmak için nitelikli bilgi sahip olmak gerektiğini söyledi.

Projeyle kentte çocukların ve vatandaşların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunduklarını ifade eden Balcı, "Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli yazar ve çizerleriyle çocuklarımızı buluşturuyoruz. Kitap çeşitliliği bakımından Türkiye'nin bir numarası olan ilimiz, kitap okumada da bir numara olacak. Bir milyon kitap aldık. Bir milyon daha alacağız." dedi.

124 ana okulu ve kreşi hizmete sunduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Her ilçeye bebek, çocuk kütüphaneleri kuruyoruz. Ayrıca 255 okula yeni kütüphane yaptık hedefimiz 500 yeni kütüphane. Yeni bir halk kütüphanesini ilimize kazandırıyoruz. Çok amaçlı bir kültür merkezi yapıyoruz. 'PTT Kitap' projemizle kitaplarımız postacılarımız aracılığıyla çocuklarımızın evine kadar gidiyor. Eğitim bizim bir numaralı işimiz. Etüt merkezlerinde 60 bine yakın öğrencimiz kurs görüyor. Bu öğrencilerimize 300 bin kaynak kitap aldık. Devletimizin imkanlarını milletimize, geleceğimiz olan çocuklarımıza harcamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir iş yapıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine kitapları verildi.

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