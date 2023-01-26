Van'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara çorba ikram edildi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, İl Müftülüğü iş birliğinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde vatandaşlara ayran aşı dağıttı.



Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Regaip Kandili'nin tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın kandili mübarek olsun." dedi.

Vatandaşlar da ikramdan dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.

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