Çaldıran Kaymakamı Türker, İran'da düzenlenen "Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran'da düzenlenen "Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı.



İran'ın Makü kentinde yapılan toplantıya katılan Türker, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Toplantıda, terör ve kaçakçılık konularının ele alındığını ifade eden Türker, şöyle konuştu:

"Bu ayki toplantımızı İran İslam Cumhuriyetinde gerçekleştik. Toplantıyı, 1. Derece Hudut Komiseri Muavini Ali Ekber Beytullahzade ile bir araya gelerek gerçekleştirdik. Toplantıda iki ülke arasında bulunan 120 ile 200 nolu hudut taşları arasındaki iki sınır bölgesinde terör ve kaçakçılık gibi konular ele alındı. Bir sonraki toplantıyı ülkemizde gerçekleştireceğiz"



Toplantıda Türker'e Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Kutay Gönül ve İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Coşkun eşlik etti.



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