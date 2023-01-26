Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp'ta muhtarlarla buluştu

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi birim müdürleri, Özalp ilçesinde muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Van Valisi Ozan Balcı'nın talimatlarıyla Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndaki birim müdürleri, 13 ilçede muhtarlarla bir araya geliyor.
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, şube müdürleri ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, muhtarlara 2022'de yapılan hizmetler ve 2023'te yapılacak çalışmalar anlatıldı.
Muntarlar da mahallelerinde yaşanan su ve arazi sulama konularındaki sorunları dile getirdi.